الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستنطلق غداً في الرياض فعاليات المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018، الذي تنظمه وزارة الصحة تحت شعار "المحاكاة .. مساندة التحول في الرعاية الصحية", وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق الفور سيزونز.ويأتي انعقاد المؤتمر للمرة الثالثة، نظراً لما حققه من نجاحات للوصول إلى ما تسعى إليه الوزارة من مجاراة المستجدات، والتطورات، ومواكبة أفضل الممارسات الصحية والإدارية العالمية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات والتميز، التي تكفل سلامة المرضى في المقام الأول.يُذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 32 ساعة تعليم طبي مستمر، وتم إقراره من أربعة منظمات عالمية للمحاكاة، وهي، الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية، الجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية، الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، وجمعية التمريض الدولية للمحاكاة والتعلم.// انتهى //11:34ت م