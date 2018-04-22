الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بعد غد، ورشة عمل تدريبية لمنسوبيه بعنوان "تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان واللوائح المنظمة له" ، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر الفرع بالدمام.وتهدف الورشة التدريبية، إلى تأهيل معنيين بالرفق بالحيوان في الجهات التابعة للفرع في المكاتب ووحدات فروع الوزارة والوحدات البيطرية .// انتهى //11:47ت م