عام / ورشة "تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان" بزراعة الشرقية
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بعد غد، ورشة عمل تدريبية لمنسوبيه بعنوان "تطبيقات وتنظيمات الرفق بالحيوان واللوائح المنظمة له" ، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر الفرع بالدمام.
وتهدف الورشة التدريبية، إلى تأهيل معنيين بالرفق بالحيوان في الجهات التابعة للفرع في المكاتب ووحدات فروع الوزارة والوحدات البيطرية .
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