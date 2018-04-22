سياسي / الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة البيضاء ويحرر منطقة يَسبل
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
واصل الجيش اليمني تقدمه في تحرير منطقة اليَسبل الاستراتيجية الواقعة بين مدريتي قانية والوهبية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن التقدم المحرز جاء عقب شن الجيش هجومًا واسعًا على مرتفعات العُر ومسعودة وتمكن من تطهير ما تبقى من جيوب ومواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وبين موقع القوات المسلحة اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ أن سيطرة الجيش على منطقة اليسبل تتيح له التقدم باتجاه الوهبية وتسهيل عملية تحرير منطقة عفرين الاستراتيجية التي بسقوطها في يد الجيش تكون معظم مديريات محافظة البيضاء محررة وخاليه من أي وجود للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي فقدت سيطرتها على إدارة معركة العُر ومسعودة مما دفع بعناصرها للفرار باتجاه منطقة الوهبية في حين كان لمقاتلات التحالف العربي دورًا محوريًا في تلك المعارك.
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