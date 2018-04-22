الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسشهد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ،توقيع ثلاث اتفاقيات بجامعة الأمير سلطان، الأولى بين الجامعة وشركة الاتصالات المتكاملة، والاتفاقيتان الثانية والثالثة بين الجامعة وأكاديمية سيسكو وشركة مايكروسوفت.وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حضوره توقيع الاتفاقيات الثلاث الخميس الماضي جاء تأكيداً لتضافر الجهود من أجل تحقيق رؤية 2030 التي أفرزت حيزاً مقدراً للشباب وأهمية صقلهم وتدريبهم تمهيداً لمشاركتهم في عملية البناء والتطوير والتنمية التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثلاث التي تندرج ضمن برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف الذي يتبناه مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابع للجامعة مكّن الدارسين من الحصول على شهادات مهنية احترافية أهلتهم لتبوء وظائف مرموقة مانحاً اياهم كذلك أماناً وظيفياً، سيكون لها إسهامها الكبير على المدى القريب.من جانبه أعرب مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني, عن سعادته لتوقيع الاتفاقيات الثلاث مع كبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وخاصة أنه سبق التعاون مع أثنين منهما، اثمرت عن تدريب العديد من الخريجين، واصفاً تجربة برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بأنها إيجابية وناجحة 100%، مشيراً إلى أن الجامعة تتطلع الى تنمية الشراكة مع الجهات بالقطاعين العام والخاص بشكل أكبر وصولاً لتحقيق أهداف ومستهدفات البرنامج التي تندرج جميعها ضمن رؤى رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن مركز الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان يعد نموذجاً تنموياً رائداً يهيئ خريجي الجامعات لسوق العمل, حيث جاء إنشاؤه من أجل توظيف الخريجين لمواكبة التطوير المستمر وإعادة تأهيل المئات من شباب المملكة من خريجي الجامعات والكليات المختلفة، لأجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وبما يحقق طموحات جامعة الأمير سلطان نحو خدمة المجتمع من خلال دعم وتطوير شباب الوطن وبما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني.// انتهى //11:50ت م