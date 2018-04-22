حائل 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال حائل غداً، عدداً من المحاضرات بعنوان " أعمال القلوب " وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرات التي يلقيها الدكتور فهد المثيب، في جامع الهقص بحي المنتزه الشرقي، والدكتور بندر الحماد، في جامع الأمير سعود الفيصل بحي المنتزه الغربي، وأحمد البراك، في جامع عدي بن حاتم بحي المنتزه الشرقي، وعادل الشمري، في جامع العنود بحي المنتزه الشرقي، ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //11:50ت م