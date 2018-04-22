السيح 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسيفتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 ، الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالخرج ، بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج ، وذلك في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح.وأوضح أمين عام اللجنة الثقافية بالخرج عبداللطيف بن محمد المهيني أن المعرض يشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب من طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي ، التي تأتي انسجاماً مع أهداف اللجنة في التأكيد على العناية بالكتاب ونشر ثقافة القراءة واقتناء الكتاب التي تعد خطوة مهمة في مرحلة التغيير الإيجابي في المجتمع.وأبان المهيني أن المعرض يحضى بمشاركة فاعلة من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية منها : جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وجامعة الملك سعود ، والنادي الأدبي بالرياض ، والمكتبة العامة بالسيح ، وتعليم الخرج ، وصالون ساره الثقافي بالسيح ، واللجنة الثقافية ، بجانب مشاركة عدد من الأدباء وهواة الخط والرسم.// انتهى //11:52ت م