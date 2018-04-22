الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسدشن معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , اليوم , المرحلة الثانية لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية , وذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدتها منطقة الرياض ، تزامنا مع الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي.وأوضح معاليه خلال حفل التدشين الذي يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأرض ، أن حملات التفتيش تأتي تفعيلا واستجابة لدعوة ولي الأمر بالمحافظة على البيئة وتطبيق القرارات السامية ذات العلاقة بحماية السواحل والبيئة ، مطالباً المفتشين البيئيين بأن يكونوا سفراء لأهداف نشر الوعي البيئي ومتابعة أعمال البيئة في المنطقة.من جانبه , أشار مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي , المشرف العام على الحملتين المهندس سليمان بن عبيد السنقوف , إلى أن فرق التفتيش المزودة بأحدث الأجهزة الالكترونية لرصد ومتابعة أعمالها , ستكون معنية بتفتيش المنشآت الصناعية والزراعية والتعدينية بالمنطقة الشرقية.// انتهى //13:38ت م