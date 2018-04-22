لندن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسسلطت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الضوء على وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة دوما السورية ومباشرته تفتيش موقع لهجوم كيماوي بالقرب من دمشق والذي تسبب بأزمة دولية.وأشارت الصحف إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستدعم المزيد من التفاهمات بشأن الارتباط بالاتحاد الجمركي الأوروبي.وتطرقت إلى إمكانية تراجع التجارة والاستثمارات بين بريطانيا واليابان إثر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:39ت م