عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل ‏‏2018 م واسدعا نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، بعثة الصليب الأحمر ‏في اليمن إلى الاستمرار في نشاطها بمحافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.‏وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المخلافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر ‏في اليمن ، فرانسوا مورايون وذلك عقب ‏عملية الإغتيال التي أودت بحياة مسوؤل برنامج الإحتجاز في مكتب المنظمة باليمن، حنا ‏لحود، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة تعز، أمس السبت.‏وشدد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ألا تؤثر الجريمة البشعة والمدانة ‏على الرسالة النبيلة التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي، في تعز خصوصًا وفِي اليمن ‏عمومًا ، كما يسعى لذلك مرتكبي الجريمة ومن يقف ورائهم. ‏وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وأجهزة الأمن ‏بمحافظة تعز ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة ‏مرتكبيها، مثنيا على أنشطة الصليب الأحمر الدولي المتميزة في مدينة تعز رغم الصعوبات ‏والمخاطر.‏// انتهى //13:43ت م