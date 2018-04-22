سياسي / وزير الخارجية اليمني يدعو الصليب الأحمر الدولي إلى الاستمرار في أنشطته بمحافظة تعز بعد ‏حادثة إغتيال أحد موظفيه

الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
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عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل ‏‏2018 م واس
دعا نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، بعثة الصليب الأحمر ‏في اليمن إلى الاستمرار في نشاطها بمحافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.‏
وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المخلافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر ‏في اليمن ، فرانسوا مورايون وذلك عقب ‏عملية الإغتيال التي أودت بحياة مسوؤل برنامج الإحتجاز في مكتب المنظمة باليمن، حنا ‏لحود، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة تعز، أمس السبت.‏
وشدد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ألا تؤثر الجريمة البشعة والمدانة ‏على الرسالة النبيلة التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي، في تعز خصوصًا وفِي اليمن ‏عمومًا ، كما يسعى لذلك مرتكبي الجريمة ومن يقف ورائهم. ‏
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وأجهزة الأمن ‏بمحافظة تعز ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة ‏مرتكبيها، مثنيا على أنشطة الصليب الأحمر الدولي المتميزة في مدينة تعز رغم الصعوبات ‏والمخاطر.‏
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