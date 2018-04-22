سياسي / وزير الخارجية اليمني يدعو الصليب الأحمر الدولي إلى الاستمرار في أنشطته بمحافظة تعز بعد حادثة إغتيال أحد موظفيه
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
عدن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
دعا نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، بعثة الصليب الأحمر في اليمن إلى الاستمرار في نشاطها بمحافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.
وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المخلافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ، فرانسوا مورايون وذلك عقب عملية الإغتيال التي أودت بحياة مسوؤل برنامج الإحتجاز في مكتب المنظمة باليمن، حنا لحود، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة تعز، أمس السبت.
وشدد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ألا تؤثر الجريمة البشعة والمدانة على الرسالة النبيلة التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي، في تعز خصوصًا وفِي اليمن عمومًا ، كما يسعى لذلك مرتكبي الجريمة ومن يقف ورائهم.
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وأجهزة الأمن بمحافظة تعز ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، مثنيا على أنشطة الصليب الأحمر الدولي المتميزة في مدينة تعز رغم الصعوبات والمخاطر.
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