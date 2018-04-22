القاهرة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المتخصصين والمثقفين وأساتذة الجامعات وكافة الباحثين والمكلفين بالتقصي للدراسات أن يعتمدوا على مكتبة جامعة الدول العربية بوصفها مخزونا استراتيجيا للكتب التي توقف طبعها، بما يخدم مجالات العمل العربي المشترك.جاء ذلك خلال افتتاح أبو الغيط اليوم معرض الكتاب بمكتبة جامعة الدول العربية بمقر الجامعة بالقاهرة بحضور الأمناء المساعدين بالجامعة ومديري الإدارات المختلفة.وأكد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية ما يتضمنه المعرض من أمهات الكتب في المجالات المختلفة، والذي يأتي تدشينه مواكبًا للاحتفال باليوم العالمي للكتاب.ويتضمن المعرض العديد من الكتب والمؤلفات والدراسات في كافة مجالات العمل العربي المشترك والمجالات الإنسانية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.// انتهى //13:45ت م