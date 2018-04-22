تبوك 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأزالت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها خلال حملتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري لمنطقة تبوك مايزيد على 80 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض في الأراضي الفضاء وذلك خلال الأسبوع الثالث للحملة المكثفة التي وجهت بالقيام بها وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن الحملة خلال الأسبوع الماضي تركزت على معالجة وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام ، مبيناً في الوقت ذاته أنه خلال الأسبوع الماضي أزالت أمانة منطقة تبوك (14562م3) من مخلفات البناء في الأراضي ,حيث أزالت بلدية ضباء (5230م3) وبلدية حقل (120م3) وبلدية الوجه (4000م3) وبلدية أملج (425م3) وبلدية تيماء (45000م3) وبلدية أشواق (1700م3) وبلدية القليبة (8000م3) وبلدية المنجور (360م3) وبلدية بداء (950م3) وبلدية أبوراكة (150م3) وبلدية الشبحة (486م3).// انتهى //13:52ت م