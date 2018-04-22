الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم في الرياض ورشة عمل بعنوان "الغذاء الصحي"، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري، ومختصين من جمعيات صحية بريطانية وفنلندية وهولندية ومهتمّين من القطاع الخاص، ومختصين من وزارة الصحة.وتهدف ورشة العمل إلى استعراض بعض التجارب الدولية لاستراتيجيات الغذاء الصحي.وقدّم مستشار معالي الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للغذاء والدواء المشرف على برنامج الغذاء الصحي الدكتور محمد السيف محاضرة عن استراتيجية الهيئة في مجال الغذاء الصحي، ومشاركتها في تنظيمها وأهم أهدافها.وألقى المختص البريطاني دومينك واتكينس محاضرة عن تجربة بريطانيا في التقليل من الملح والسكر في المنتجات الغذائية، فيما استعرض المختص الفنلندي هيل كوسيباول خطة التغذية الفنلندية في الوقاية من الأمراض غير السارية.وناقش الحضور الاستراتيجيات العربية والدولية في مجال الغذاء الصحي.// انتهى //13:54ت م