الأحساء 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستنظم غرفة الأحساء يوم الاربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان (حالات عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة)، يقدمها رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد للرجال وقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- للنساء، بمقر الغرفة الرئيسي بالهفوف.وستتطرق الورشة إلى عدة موضوعات، منها عقد العمل، وعلاقات العمل وشروطه وظروفه، وانتهاء عقد العمل، والعمل لبعض الوقت ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.وتأتي الورشة ضمن خطة وبرامج عمل الغرفة للإسهام في التعريف بالنظام ودوره في تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي، ونشر الثقافة القانونية والحقوقية لدى المواطنين والمقيمين بما يراعي مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، ويحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر.يذكر أن نظام العمل يحدد بشكل مهني ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الأخرى، وجميع المستفيدين والعملاء، لتنظيم سوق العمل وتمكين الطاقات العاملة من المساهمة في نماء اقتصادنا الوطني ويحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.// انتهى//13:55ت م