عام / تقنية البنات بالمدينة المنورة تطلق غداً "ملتقى التوظيف"
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
المدينة المنورة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
ينطلق غدا ملتقى التوظيف لخريجات الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة وذلك بمقر الكلية ، بمشاركة أكثر من 30 جهة من القطاع العام والخاص .
وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة فاطمة بولاقي أن الملتقى ينطلق من أهداف رؤية المملكة 2030 بتوطين الوظائف ، ويهدف الى تعريف الخريجات بالفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل والمتطلبات اللازمة لشغلها ، والتعرف على جهات التمويل الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كما يسهم في تعريف جهات التوظيف بمخرجات الكلية .
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