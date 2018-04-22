المدينة المنورة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسينطلق غدا ملتقى التوظيف لخريجات الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة وذلك بمقر الكلية ، بمشاركة أكثر من 30 جهة من القطاع العام والخاص .وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة فاطمة بولاقي أن الملتقى ينطلق من أهداف رؤية المملكة 2030 بتوطين الوظائف ، ويهدف الى تعريف الخريجات بالفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل والمتطلبات اللازمة لشغلها ، والتعرف على جهات التمويل الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كما يسهم في تعريف جهات التوظيف بمخرجات الكلية .//انتهى//13:56ت م