الأحساء 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسشرعت أمانة الاحساء في تنفيذ مشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات، وذلك بالهجر الشمالية الغربية التابعة لمدينة سلوى، بتكلفة اجمالية تُقدر بحوالي 695 ألف ريال.واشار أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم هذا المشروع يأتي ضمن الجوانب التعزيزية لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشويه البصري وتدعيم الخدمات البلدية المتمثلة في رفع مستوى النظافة العامة للمدن وتوابعها، انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع بما يتوائم مع نسب التمدد العمراني وفق الدراسات التخطيطية للمنطقة .// انتهى //13:58ت م