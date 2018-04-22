أبها 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنظّمت كلية العلوم والأداب للبنات بمحافظة خميس مشيط التابعة لجامعة الملك خالد اليوم , برنامج الملتقى العلمي الثاني, بعنوان " ملتقى إنجازات وطن "، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد آل دعجم, وذلك بالمدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها.وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم الغد, بمشاركة عدد من جهات التعليم الجامعي والعام في منطقة عسير، بهدف تكوين منصة حضارية للمبدعين والمخترعين من منطقة عسير.// انتهى //13:58ت م