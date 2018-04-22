تبوك 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستفقد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي اليوم، مباني الكلية الجامعية بمحافظة الوجه التابعة لجامعة تبوك، يرافقه وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري, وعميد الكلية الجامعية بالوجه الدكتور محمد بن يحيى حكمي ووكلاء الكلية.وشملت الجولة التفقدية, أقسام الكلية والقاعات الدراسية، كما اجتمع معاليه بعميد كلية الوجه الدكتور محمد الحكمي ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وناقش معهم جميع المعوقات التي تواجه الطلاب، داعياً الجميع بالعمل على تهيئة مناخ أكاديمي مميز يمكن الطلاب من التحصيل العلمي واكتساب السلوكيات الإيجابية.// انتهى //13:59ت م