الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية الصرار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رجب الماضي، 36 جولة للمنشآت التجارية، زارت خلالها 96 منشأة تجارية، ووجهت 36 إنذار وأصدرت 6 رخص جديدة، وجددت 15 رخصة، وأغلقت محل واحد فقط، من مختلف المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في نطاق خدمات البلدية.وأوضحت البلدية أنها كثفت الحملات الميدانية بهدف رفع المستوى الصحي، لجميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في نطاق خدمات البلدية، مشيرة إلى أن اللجان المختصة تقوم بمتابعة المحلات الصحية وذلك حسب البرنامج المعد مسبقا.كما قامت البلدية بجملة من المشاريع مثل مشروع أنسنة المدن, حيث تم تسليم الموقع للمقاول وبلغت نسبة الإنجاز 7%، فيما تم الانتهاء من صيانة الدوار التراثي ودهان البلدورات الخارجية، وصيانة مسطحات الانترلوك بعدد من المواقع، وصيانة الأرصفة بالجزيرة الوسطية لطريق الأمير سلطان, كما انتهت البلدية من أعمال مجسم جمالي بمنطقة حدائق النوافير بالصرار، إضافة الى البدء في صيانة مبنى السوق التجاري التابع لبلدية الصرار بطريق الملك عبدالله، فيما تجري صيانة حفريات بشوارع الصرار داخل مخطط 10/46 ، كما تم الانتهاء من صيانة شبكة الري في الطريق العام بالصرار وصيانة المضخات, وفيما يخص عدد الذبائح في الشهر الماضي فقد بلغت 443 رأسا من الجمال و570 من أغنام، و 128 من الماعز.وشددت البلدية على أنها ماضية في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.// انتهى //14:01ت م