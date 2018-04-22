جيزان 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم المرحلة الأولى من الدورة التدريبية التي ينفذها مركز التنمية الاجتماعية بجازان ممثلا بمركز الطوارئ والكوارث بالمركز, بعنوان "إعداد القادة للعمل التطوعي في الطوارئ والكوارث", بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد بن محمد معافا, وذلك بفندق هوليدي جازان.وأوضح مدير مركز التنمية بجازان عامر فقيهي, أن الدورة التي تستمر خمسة أيام تشهد مشاركة 35 جمعية خيرية من مختلف محافظات منطقة جازان, إلى جانب مشاركة ممثلين للإدارات الحكومية, مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بفن إدارة الطوارئ والكوارث, وتحقيق المشاركة المجتمعية, وإعداد عدد من القادة لإنشاء وحدة للطوارئ والكوارث, حيث سيتم إجراء اختبارات في نهاية المرحلة الأولى, لينتقل بعدها المجتازون إلى المرحلتين الثانية والثالثة التي سيتم تنظيمها خلال شهر شوال المقبل بمشيئة الله.// انتهى //14:02ت م