المدينة المنورة 06 شعبان 1439هـ الموافق 22 ابريل 2018م واسيواصل فرع معهد ريادة الاعمال الوطني بالمدينة المنورة تقديم خدماته للشباب وتأهيلهم للحصول على دعم لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة العمل الحر.وأوضح مدير المعهد محمد بن عبدالحميد الياس أن معهد "ريادة" معهد غير ربحي يقدم برامجه للشباب بهدف مساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة، ومتابعتهم لمدة عامين بعد افتتاح المشروع، كما يتضمن الدعم التدريب وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط للمشاريع فنياً وتسويقياً من خلال دورة " إبدأ مشروعك الصغير" بمعدل (60) ساعة تدريب، مبيناً أن اجمالي القروض التي منحت للرياديين خلال العام 2017م بلغت ما يقارب (34) مليون ريال قدمهابنك التنمية الاجتماعية (الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس).وأضاف الياس أن المعهد يسهل كذلك حصول الرياديين على مكافأة شهرية مقدارها (3) آلاف ريال شهريا لمدة سنتين عبر اتفاقية موقعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).يذكر أن معهد ريادة الأعمال الوطني هو أحد برامج الشراكات الاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بهدف توفير فرص عمل للشباب السعودي عبر تشجيعهم وتمكينهم من دخول سوق العمل وممارسة العمل الحر ، وقد أسهم في التأسيس إلى جانب المؤسسة شركة الصناعات الأساسية (سابك)، وشركة أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، ومصرف الإنماء، بنك التنمية الاجتماعية (الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس).//انتهى//14:03ت م