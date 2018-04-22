جدة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, التوسعة الأولى لكلية فقيه للعلوم الطبية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.وأزاح سمو الأمير خالد الفيصل, خلال ذلك الستار إيذاناً بافتتاح التوسعة الجديدة، بعد ذلك تجول سموه في مرافق الكلية الجديدة.وأوضح رئيس مجلس أمناء الكلية رئيس مجلس الإدارة لمجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه، أن التوسعة الأولى للكلية ترفع الطاقة الاستيعابية من 600 إلى 2400 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع بلغت 300 مليون ريال.// انتهى //15:34ت م