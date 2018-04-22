الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسحقق فريق الشباب الأول للتايكوندو بطولة المملكة المفتوحة الـ 39 على كأس الهيئة العامة للرياضة ، التي اختتمت منافساتها أمس على صالة نادي الشباب بالرياض ، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري ، ورئيس مجلس إدارة نادي الشباب أحمد العقيل .وتوج الشباب بالكأس بعد تفوقه بالرصيد العام بـ 82 نقطة ، وحل فريق الوحدة وصيفاً ، وأبها ثالثاً ، فيما ظفر الشباب أيضاً بالمركز الأول بدرجة الشباب ، والهلال ثانياً ، وأبها ثالثاً ، والسلام في المركز الرابع .// انتهى //15:37ت م