الرس 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساستهدفت وحدة تطوير المدارس "بنات" بتعليم الرس الثانوية الأولى لتنفيذ مبادرة "المدرسة الافتراضية" حيث تم تطبيقها تجريبياً على مادة "الرياضيات" للصف الأول ثانوي من قبل مشرفة التقنيات بوحدة التطوير خديجة الخزي خلال الفترة من تاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٩ حتى ٢٧ / ٦ / ١٤٣٩ هـ حيث ارتفع على إثرها مستوى التحصيل العلمي للطالبات بنسبة ١٤٪.وتعد المبادرة ضمن البرامج التي يُنفذها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.وتهدف مبادرة "المدرسة الافتراضية" إلى ‏تعزيز قدرة نظام التعليم وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل عبر توفير خدمات لفائدة الطالبات والإطار التربوي عن طريق تطوير منظومة متكاملة للتعلّم عن بعد، و المساهمة في تأهيل العنصر البشري ليكن قادرا على استغلال هذه المكتسبات على الوجه الأمثل، ‏وقد اختتمت المبادرة بتكريم فريق العمل والطالبات المشاركات في "المدرسة الافتراضية" ‏بحضور مديرة وحدة تطوير المدارس نورة الهويش .// انتهى //15:37ت م