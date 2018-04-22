الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم، اجتماعات اللجنة اللوجستية أولى لجان الأعمال بغرفة الشرقية في دورتها الثامنة عشرة، التي تضم ممثلين لأربعة قطاعات اقتصادية هي (النقل البحري، والنقل البري، والتخليص الجمركي، وتأجير وتجارة المعدّات)، بحضور بارز لممثلي هذه القطاعات وأعضاء اللجنة، واختارت عضو مجلس إدارة الغرفة بندر بن رفيع الجابري رئيساً للجنة ومحمد العنزي نائباً للرئيس.وألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي كلمة أشار فيها إلى التطور الذي تشهده أعمال اللجان والهيكلية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة لحفز أعمال اللجان بما يخدم قطاع الأعمال بشكل أكبر، واصفاً اللجان بعصب النشاط الاقتصادي التي تقوم به الغرفة، وعليها مسؤولية مواكبة المهام الاستراتيجية الموكلة لقطاع الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030.وأبان أن اللجنة اللوجستية كانت أول لجنة من لجان الأعمال بغرفة الشرقية في مجلس الإدارة الحالي، وهذا يؤكد أهمية هذا القطاع، وحيوية الأهداف التي تتبناها وتحملها لخدمة الأهداف العامة التي يتطلع لها القطاع الخاص.من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الغرفة الرئيس المنتخب للجنة بندر بن رفيع الجابري سعي الغرفة لتحقيق الأهداف العامة وكل ما يخدم اقتصادنا الوطني من خلال الخبرات المنظمة للجنة.وفي ختام الاجتماع تم استعراض لائحة لجان الأعمال ومجالس الفروع.// انتهى //15:38ت م