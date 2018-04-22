الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة المهندس هذال العتيبي بمناسبة تكليفه.ووجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بضرورة متابعة مقدمي الخدمات في المنطقة لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات .فيما عبر المهندس العتيبي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه بالهيئة ومتابعة برامجها وأنشطتها، مؤكداً أن توجيهات سموه سيتم العمل بها لتطور منظومة العمل وتجويد الخدمات للمستفيدين.// انتهى //15:38ت م