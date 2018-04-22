أبهــا 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسباشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة عسير، أمس 9 مواقع لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار على مدينة أبها وضواحيها.وأوضحت أمانة منطقة عسير بأن فرق الطوارئ قامت بنزح المياه في 9 مواقع بعدة أحياء في مدينة أبها، و مدينة سلطان و الجامعة، وتم ترحيل أكثر من 924 طنا من مياه الأمطار المتجمعة إضافة إلى إزالة الأتربة و المخلفات من الطرقات الداخلية و الرئيسية نتيجة تجمعات مياه الأمطار.وأشارت الأمانة إلى أنه قد شارك في عمليات النزح وتنظيف مخلفات السيول أكثر من 22 معدة متنوعة الأحجام والمهمات بجانب مضخات مياه مختلفة الأحجام و 7 فرق ميدانية مكونة من 75 فرداً من عمال ومشرفي الأمانة وسط استنفار كامل لمعدات وأطقم الأمانة وبمشاركة عدد من الإدارات كالنظافة والمعدات والطوارئ.ودعت أمانة عسير المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خلال موسم الأمطار ومسارعة الإبلاغ عن أي موقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.// انتهى //15:44ت م