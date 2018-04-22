الدمام 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، وفد جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر.وأشاد سموه بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع "رفد" الذي أطلقته الجمعية مؤخراً في مجال الوعي البيئي، وتحسين البيئة البصرية بالأعمال الفنية, ورسم اللوحات الجمالية في حي الثقبة بمحافظة الخبر، مبيناً سموه أهمية الشركات المجتمعية مع كافة الأفراد والمؤسسات، التي قدم من خلالها الفنانون التشكيليون عملاً تطوعياً لهذا المشروع.وقدمت رئيسة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الجمعية، مبينة أن هذه المبادرة المجتمعية جاءت بمسمى "رفد" لتحويل أربعة أحياء بالخبر من محدودة الدخل إلى أحياء نموذجية, والنهوض بأفرادها في مختلف المجالات الحياتية, كما انطلقت مرحلتها الثانية مؤخراً لتحقيق الوعي البيئي في حي الثقبة, متضمنة عدة فعاليات توعوية عن سلامة البيئة والمحافظة على نظافتها, وإقامة أنشطة تثقيفية ومحاضرات .وأفادت رئيسة قسّم البيئة والصحة ابتسام الشيخ أن مشاركة الفنانين تندرج ضمن مشروع "رفد" لتطوير حي الثقبة بفعاليات تثقيفية وتوعوية .حضر الاستقبال رئيس جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل، وعدد من منسوبي الجمعية وفنانين تشكيليين.// انتهى //15:45ت م