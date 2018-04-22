الأحساء 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة النشاط الطلابي بنين - بنات غداً، الملتقى الثالث لبرنامج رواء التطوعي، وذلك على مسرح مدارس دور العلوم الأهلية بالمحافظة.ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة التطوع وتأهيل كوادره وتأسيس وتطوير آليات وبرامج العمل التطوعي.كما تنظم إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بعد غد، ملتقى الشؤون التعليمية الرابع (الطالبة .. البناء المتكامل)، يستمر يومين، تقدم خلالها عدد من الجهات الرئيسية تجربتها الإبداعية في مجال موضوع الملتقى وهو النشاط غير الصفي، وذلك بمدارس الكفاح الأهلية بالهفوف.وتتاح الفرصة خلال الملتقى، لمشاركة إدارات الشؤون التعليمية على أن تلتزم الإدارة المشاركة بتقديم ورقة علمية تستعرض فيها الأساس العلمي للتجربة المقدمة وتربطها بالنظريات والمفاهيم العلمية إلى جانب تعريف التجربة وعرض آثار تطبيقها.فيما تنظم إدارة الجودة الشاملة بتعليم الأحساء الخميس القادم، ملتقى الجودة والاعتماد المدرسي، وذلك في قاعة مدارس دور العلوم الأهلية بالمحافظة.ويستعرض الملتقى عدّة أوراق مميزة يقدمها نخبة من المتحدثين الذين سيتناولون تجارب المؤسسات التعليمية الناجحة في الاعتماد المدرسي وتسعى إلى مواكبة التغيرات والتطلعات في الرقي بالأداء، ستعرض لقادة المدارس المرشحة لحضور اللقاء.وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة محمد بن عبدالعزيز الدليجان, أن الملتقى ستقدم خلاله جلستان و 6 أوراق عمل، حيث كلف 44 عضواً يعملون في عدة لجان لإنجاح الملتقى وتسخير السبل كافة لاستفادة الحضور، التي ستتاح لهم إثراء اللقاء بالمداخلات والتعليقات عبر قناة شبكة التواصل الاجتماعي منصة تويتر عبر الهاشتاق #الاعتماد_المدرسي_بالأحساء، إضافة الى فقرة لقاء مباشر مع المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم يتحدث فيها للمشاركين ويتحاور معهم ويجيب عن مداخلاتهم وأسئلتهم.// انتهى //15:45ت م