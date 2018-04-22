بيشة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأعلنت جامعة بيشة عن فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي المقبل 1439-1440هـ، وذلك لسد احتياج الكليات في مختلف التخصصات.وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني أنه سوف يتم إطلاق برنامج (تعاون) خلال الأيام المقبلة عبر البوابة الإلكترونية للعمادة، ليتم عن طريقها استقبال طلبات التعاون بهدف توحيد إجراءات التقديم واختيار المتعاونين، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل الذكور والإناث.وأضاف أنه على راغب التعاون إدخال بياناته من خلال البرنامج وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون، للكليات لإجراء المقابلات واستكمال الاجراءات اللازمة لعملية التعاون. لافتًا الانتباه إلى أن هناك عدة عناصر للمفاضلة تعتمد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.وأشار الدكتور سعيد القرني أن باب التعاون يعد فرصة لجميع الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والاسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس، داعيًا الراغبين في التقدم الاطلاع على دليل التعاون الذي سيكون متاحًا عبر موقع العمادة على الشبكة العنكبوتية (http://ub.edu.sa/web/dhr).// انتهى //15:46ت م