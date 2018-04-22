دبي 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسافتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم، جناح المملكة في معرض ملتقى سوق السفر العربي بدبي، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات السياحة والسفر السعودية.وكان في استقباله نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل، ونائب الرئيس للتسويق والبرامج عبدالله المرشد، وعدد من المسؤولين في الجناح.وقام الشيخ مكتوم بن محمد بجولة في الجناح يرافقه فيها مدير الجناح عبدالله المرشد، اطلع فيها على ما يحويه من معروضات عن السياحة والتراث في المملكة، إضافة إلى أجنحة العارضين من بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وفي ختام الجولة تسلم الشيخ مكتوم إهداء عبارة عن لوحة تراثية من القط العسيري.ويعرض جناح المملكة حزمة من برامج ومبادرات الهيئة مثل (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومبادرة السعودية وجهة المسلمين، إضافة إلى مبادرات الاستثمار والتطوير السياحي).وتهدف مشاركه الشركات السعودية السياحية إلى تطوير استثماراتها واكتساب الخبرات العالمية، ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات مع المهتمين بالدخول للسوق السعودي.وصمم جناح المملكة في المعرض ليعكس هوية المملكة ومقوماتها السياحية باستخدام التقنيات المتطورة والتفاعلية للعروض والصور والافلام، إلى جانب التعريف بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، كما يحتضن اجنحة وقاعة لتنظيم اللقاءات مع المشاركين وكبار الشخصيات والإعلاميين والزوار والشركات الاستثمارية.ويضم الجناح أكثر من (60) ركنًا للعارضين من القطاعين الحكومي والخاص، ومن الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح المملكة: الهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهيئة العامة للطيران المدني، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى مشاركة الخطوط الجوية السعودية بجناح منفصل.ومن الجهات المشاركة في الجناح طيران ناس، وفندق الفيصلية، وشركة مواسم للسياحة، ومجموعة فنادق فيرمونت ومجموعة من الجهات المتخصصة في القطاع الفندقي وخدمات السياحية والسفر تشمل وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية.وقال نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبد الله بن عبد الملك المرشد:" إن مشاركة المملكة في سوق السفر العربي ممثله بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع عدد من شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، تحظى باهتمام ودعم كبير ومستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعد المشاركة تجسيد عملي على أرض الواقع لعلاقتنا مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ونحن هنا من خلال هذا المعرض والملتقى الكبير في دبي نقف مع 60 جهة من الشركاء ذوي العلاقة بالسياحة والاستثمار والمطارات والفنادق والوجهات المنتجعات وصناع السفر، والعاملين في نشاط الحج والعمرة لنوضح للجميع مختلف التطورات ذات العلاقة بصناعة ونشاط السفر والسياحة بالمملكة".وأضاف المرشد " تجد مشاركتنا في الدورة 25 من ملتقى دبي تفاعل كثير من الزوار، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير من الدولة بالقطاع السياحي ودعمه تنظمياً وماليا، ويحرص القائمون على جناح الهيئة وجميع ممثلي الجهات المشاركة من مختلف القطاعات على تقديم معلومات عن مواقع الجذب السياحي وأبرز الخطوات التطويرية في المملكة ذات الشأن السياحي، وغالبية من يزور الجناح السعودي، يخرج بانطباع مميز عن الاهتمام بقطاع السياحة وبالجهات المرتبطة بالسفر والوجهات والمشاريع السياحية المتنوعة، وخاصة كون المملكة وجهة المسلمين من كل دول العالم.// انتهى //15:49ت م