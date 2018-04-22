السيح 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأطلقت أسماء ثلاثة من شهداء الواجب على شوارع في مدينة السيح ، في بادرة وفاء وطنية لما قدموا من تضحيات في الذود عن الدين و الوطن .جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، بحضور وكيل المحافظ صقر الدعجاني ومدير عام تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار ومساعد رئيس بلدية الخرج المهندس متعب آل قعيد ، وذلك في مقر المحافظة .ونوه محافظ الخرج في مستهل الاجتماع بجهود وتضيحات أبناء هذا الوطن في الذود عن الدين و الوطن .وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق اسم الشهيد بندر بن راشد بن رشيد الرشيدي على شارع مزدوج في وسط حي الورود ، وإطلاق اسم الشهيد محمد بن أحمد بن عبدالله هزازي على شارع مزدوج في وسط حي الهدا ، وإطلاق اسم الشهيد فيصل بن سعود بن فلاح السبيعي على شارع مزدوج في حي الورود.// انتهى //16:53ت م