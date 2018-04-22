الأحساء 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنظم مكتب التعليم بالقرى التابع لتعليم الأحساء اليوم، ملتقى "الانضباط فكر وهدف "، بحضور مديرة المكتب ريم عبدالرحمن الجغيمان، والمشرفة التربوية بقسم اللغة العربية نهاد الملحم، وقائدات المدارس، وذلك في مقر المكتب.ونوهت الجغيمان بأهمية الوقت واستغلاله بما يخدم العمل كنتاج للانضباط المدرسي، مشيرة إلى أن الانضباط اسلوب حياة عملية مبنية على الفكر الواعي وهدف يرجى الوصول إليه من خلال مثلث الأداء، الدراسة و التخطيط و التنفيذ.وتضمن الملتقى طرح ورق عمل وتجارب ناجحة من قبل قائدات المدارس في مجال الانضباط المدرسي، وتكريم المشاركات بالملتقى.// انتهى //16:56ت م