أبها 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساختتمت الكلية التقنية بأبها ممثلة بوكالة التطوير والجودة، اليوم، الدورات التطويرية التي نظمتها لمدة 3 أيام لـ 90 مدرباً وإدارياً من منسوبي الكلية.وأوضح وكيل الكلية للجودة معلوي آل عواض أن الدورات أقيمت تحت عنوان " الإبداع والابتكار المؤسس ", تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي المؤسس وتوظيفها في حل المشكلات, وتطوير أساليب وطرق أداء العمل وتنمية مهارات المبتكرين .// انتهى //16:56ت م