عام / اختتام الدورات التطويرية بكلية التقنية بأبها
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
أبها 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
اختتمت الكلية التقنية بأبها ممثلة بوكالة التطوير والجودة، اليوم، الدورات التطويرية التي نظمتها لمدة 3 أيام لـ 90 مدرباً وإدارياً من منسوبي الكلية.
وأوضح وكيل الكلية للجودة معلوي آل عواض أن الدورات أقيمت تحت عنوان " الإبداع والابتكار المؤسس ", تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي المؤسس وتوظيفها في حل المشكلات, وتطوير أساليب وطرق أداء العمل وتنمية مهارات المبتكرين .
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16:56ت م