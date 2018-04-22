الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسكشف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, اليوم, عن رصد أكثر من 400 برنامج تدريبي متنوع بحوافز مختلفة سيقدم للمعلمين والمعلمات خلال الصيف القادم، بالإضافة إلى إقامة ملتقى دولي خاص للمعلمين والمعلمات يشارك فيه نحو 200 معلم من داخل المملكة وخارجها، وتنفذ عدد من الورش التدريبية التي تسهم في تطوير المعلم وطرق التدريس, قبل بدء العام الدراسي المقبل، وذلك بقاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مبنى وزارة التعليم بالمعذر في الرياض، بمشاركة عدد من بيوت الخبرة العالمية والمحلية.وأكد العيسى أهمية التدريب والتطوير المهني ، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تسهم في تطوير أداء المعلم، معرباً عن أمله أن تترجم التوصيات التي سيخرج بها الملتقى على أرض الواقع التعليمي، وتنعكس بشكل إيجابي على أداء شاغلي الوظائف التعليمية .وأشاد معاليه بالدور الرائد الذي يقوم به المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ، من خلال تنفيذه لعدد من البرامج والمبادرات كبرنامج (خبرات).بدوره, أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل أن الملتقى حظي منذ الإعلان عنة باهتمام كبير من قبل المعلمين المشاركين في برنامج خبرات، إضافة إلى المختصين والخبراء في مجال التطوير المهني التعليمي، مؤملاً أن يمثل المركز الوطني للتطوير المهني نقطة تحول في مفهوم وثقافة التطوير المهني في المنظومة التعليمية، والأنتقال من مفهوم التدريب إلى مفهوم التطوير المهني، والتعلم المهني والتحول من البرامج التدريبية المتناثرة إلى مسارات التطوير المهني المرتبطة بالمسارات الوظيفية.وعلى هامش الملتقى, شهد معاليه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية، وتجول في المعرض المصاحب، مطلعاً على أحدث الأساليب والأدوات والتجارب التدريسية التي لها ارتباط مباشر بالنمو المهني التعليمي .// انتهى //16:59ت م