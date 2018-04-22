القطيف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستنظم جمعية القطيف الخيرية، يوم الخميس المقبل، حملة " رحماء 3 في موسمها الثالث، وذلك بمجمع سيتي مول القطيف .وأوضح رئيس جمعية القطيف الخيرية عصام الشماسي أن الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تعريف المجتمع والمحسنين بالخدمات والأنشطة والفعاليات التي تمس واقع المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكداً أنها بادرة انسانية تطوعية انبثقت من قبل مجموعة من شباب وشابات المجتمع، داعياً المجتمع للالتفاف حولها ومباركة هذه الجهود.// انتهى//17:01ت م