مسقط 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسعُقد بمسقط اليوم، الاجتماع التشاوري لرؤساء أجهزة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل بن أمين ملا.ويأتي هذا الاجتماع استمرارا لدور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في تحقيق التكامل ومواءمة العمل الخليجي المشترك، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بهيئة التقييس الخليجية من ضمنها ادراج تبعية الهيئة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //17:07ت م