رياضي / البطولة العربية لألعاب القوى : فريق التتابع السعودي يحصد ذهبية سباق الـ 100 م
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
حقق فريق التتابع السعودي المكون من العدائين عبده مرزوق وأحمد المرواني وعلي الماس وأحمد جمعة ذهبية سباق الـ 100 م ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للشباب المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان ، حيث جاء فوز الفريق السعودي بعد منافسة قوية من الجزائر وعمان .
وقام رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل بتتويج الأبطال في ختام المنافسات .
وفي منافسات العشاري واصل اللاعب أحمد الياسين صدارته للمنافسات بعد أن انهى خمس مسابقات أمس بنجاح ، وفي منافسات القرص فاز الرامي مصطفى أبوشاهين بالميدالية البرونزية للمسابقة بعد أن رمى لمسافة 51:33 م .
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17:12ت م