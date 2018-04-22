الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسحقق فريق التتابع السعودي المكون من العدائين عبده مرزوق وأحمد المرواني وعلي الماس وأحمد جمعة ذهبية سباق الـ 100 م ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للشباب المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان ، حيث جاء فوز الفريق السعودي بعد منافسة قوية من الجزائر وعمان .وقام رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل بتتويج الأبطال في ختام المنافسات .وفي منافسات العشاري واصل اللاعب أحمد الياسين صدارته للمنافسات بعد أن انهى خمس مسابقات أمس بنجاح ، وفي منافسات القرص فاز الرامي مصطفى أبوشاهين بالميدالية البرونزية للمسابقة بعد أن رمى لمسافة 51:33 م .// انتهى //17:12ت م