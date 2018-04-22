المدينة المنورة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأشاد فخامة الرئيس عبدالله يامين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف, بالتقدم والازدهار الذي تعيشه المملكة في المجالات كافة ، مُثمناً الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم, مؤكداً عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.جاء ذلك خلال استقبال فخامته بالعاصمة المالديفية ماليه, معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي والوفد المرافق له, الذي يزور جمهورية المالديف في زيارة رسمية تستمر ليومين.من جهته, وقع معالي مدير الجامعة الإسلامية مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة المالديف الإسلامية الدكتور محمد شهيم علي سعيد بمقر الجامعة اليوم, وذلك في إطار توثيق العلاقات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز البرامج المشتركة للنهوض بالمستوى العلمي والإداري للأساتذة والباحثين.واشتملت المذكرة على تبادل التجارب والمعارف العلمية والتعليمية بين الجامعتين ذات الاهتمام المشترك, وتبادل البرامج والكتب والمناهج والمطبوعات, والإشراف العلمي على البرامج العلمية, ومشاريع مراكز البحث العلمي, وتشجيع نشر البحوث والمقالات التي تصدرها الجامعتان في الدوريات والمجلات العلمية.وتضمنت المذكرة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات, إمكانية تبادل الأساتذة الزائرين وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كل جامعة، والتعاون في مجالات البحوث المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، والتعاون في الأنشطة الطلابية وتبادل المنح الدراسية في مرحتلي الدراسات العليا والجامعية.كما التقى معالي الدكتور حاتم المرزوقي خريجي الجامعة الإسلامية من جمهورية المالديف في لقاء مفتوح شهد تكريم أقدم خريجي الجامعة من المالديف، بحضور نائب وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الشيخ إبراهيم رشيد أحد خريجي الجامعة, ووكيل التعاون الدولي والتبادل المعرفي بالجامعة الإسلامية الدكتور محمود قدح، وعميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور صالح العمري.// انتهى //17:14ت م