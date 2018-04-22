الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع نظام فسح وتصنيف المحتوى للأفلام التي ستعرض في دور السينما في المملكة، بما يتناسب مع مختلف الأعمار.ويشمل نظام فسح وتصنيف المحتوى المعتمد حديثًا من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع على 6 فئات، تتناسب كل فئة مع العمر والمشاهد والموضوعات التي يتناولها الفيلم، حيث سيتم منع الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 12 عامًا من مشاهدة أفلام تحتوي على بعض المشاهد التي لا تتناسب مع طبيعة سنّهم. وبحسب النظام فلن يسمح بدخولهم ما لم يكونوا بصحبة شخص بالغ من ذويهم.وكانت إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أكدت في وقت سابق أن أحد أهداف قطاع السينما هو القدرة على حماية الجمهور من المحتوى غير الملائم ودعم إنتاج الإيجابي منه.مما يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع،يرأسه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.// انتهى //17:41ت م