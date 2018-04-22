عام / تمرين عسكري أردني أمريكي يحاكي التعامل مع العوامل البيولوجية والمواد المشعة وأسلحة الدمار الشامل
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
عمّان 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
نفّذ الجيش الأردني بالتعاون مع الجيش الأمريكي اليوم، ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2018 تمرينًا عن التعامل مع العوامل البيولوجية والمواد المشعة وأسلحة الدمار الشامل .
وتضمن التمرين ، تدريبًا على أساليب وتقنيات مكافحة تهريب المواد المشعة والتعامل مع أي مرافق قد تستخدم في مثل هذه الظروف، أو استخدام مستودع لتخزين المواد الناتجة عن مثل هذه المواد .
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17:41ت م