المنامة 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الإقليمي الذي تنظمه جامعة البحرين بالتعاون مع جامعات لافبرا، وأكسفورد، وأستون البريطانية، بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني، ووحدة الطاقة المستدامة، بحضور عدد من المسؤولين الإقليميين والدوليين وأكثر من 200 مشارك من مختلف القطاعات في عدد من الدول بينها دول مجلس التعاون الخليجي .ويهدف المؤتمر إلى دعم توجه مملكة البحرين إلى تنويع مصادر الطاقة، عبر استغلال الطاقة المتجددة، والحفاظ على المصادر الطبيعية من طاقة ومياه، والوقوف على أهم التحديات والفرص في صناعة الطاقة والمياه في البحرين والمنطقة .ويناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الأوراق العلمية، وسيتم أيضًا استعراض نتائج الأبحاث المشتركة بين جامعة البحرين والجامعات البريطانية المنظمة للمؤتمر .// انتهى //17:41ت م