أبها06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ، أمس، دورة علمية نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالشعف في جامع "الأمل" بمركز "ردوم" التابع لمنطقة عسير، بحضور مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور حجر بن سالم العماري، ورئيس مركز "ردوم" عبدالرحمن السرحاني.وألقى الدكتور العماري ، كلمة بهذه المناسبة ، تحدث فيها عن أهمية التربية الصحيحة للأبناء وأهمية متابعتهم وتحصينهم ضد الأفكار المشبوهة ورفقاء السوء.وشهد الختام تكريم عدد من المشاركين والمنظمين والرعاة في الدورة .// انتهى //17:43ت م