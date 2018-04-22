الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسقررت اللجنة المنظمة لنهائي السوبر العالمي للملاكمة، تأجيل المباراة النهائية على كأس محمد علي كلاي، المقرر إقامتها يوم 11 مايو في محافظة جدة ، بسبب تعرض الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك لإصابة في المرفق، أثناء تمارينه التحضيرية للنهائي المرتقب أمام الملاكم الروسي مراد غاسيف.وأعلن فريق أوسيك كوموسا ، أنه لن يستطيع خوض المباراة النهائية في 11 مايو ، حيث تم تأجيل هذا اللقاء المرتقب، وذلك بعد موافقة اللجنة المنظمة على أمر التأجيل، وقررت تحديد موعد آخر لإقامة المباراة النهائية.يذكر أن الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منافسه اللاتفي ماريس بريديس في لاتفيا, وحقق ألكسندر أوسيك (30 عامًا)، بذلك، انتصاره الـ 14على التوالي، وكان 11 انتصارًا منها بالضربة القاضية، ولم يهزم حتى الآن في مسيرته الاحترافية, فيما تأهل الملاكم الروسي مراد غاسيف بعد أن فاز على منافسه الكوبي يونير دورتيكوس، في الدور نصف النهائي من بطولة العالم للملاكمة, وانتهى النزال الذي جرى في مدينة سوتشي الروسية، بتلقي الملاكم الكوبي الضربة القاضية, وسجل غاسيف البالغ من العمر 24 عامًا بهذا الانتصار رقمًا جديدًا، ليصبح في رصيده 26 فوزًا من دون أي هزيمة.وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقَّع اتفاقية مع شركة كوموسا المنظمة لبطولة محمد علي كلاي للملاكمة في أكتوبر الماضي, تتضمن استضافة السعودية نهائي السوبر العالمي للملاكمة في جدة خلال شهر مايو 2018م.// انتهى //18:21ت م