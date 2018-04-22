الباحة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنظمت إدارات الشؤون التعليمية بتعليم الباحة, اليوم حفل تكريم الطلاب المتميزين في المناشط والفعاليات التربوية, بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, وذلك بمقر قاعة الأمير فيصل التعليمية.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، تلا ذلك عرض فلم وثائقي عن أبرز المنجزات والمشاركات والفعاليات المنفذة من إدارات الشؤون التعليمية خلال العام الحالي .عقب ذلك, ألقى الطالب صديق علي الحادثي من مدرسة الأمير نايف الابتدائية قصيدة وطنية نالت استحسان الحضور.بدوره, نقل الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني خلال هذه المناسبة تهنئة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش, للطلاب المكرمين ولأولياء أمورهم ولمعلميهم على ما حققوه من تميز لافت في مختلف المنافسات التربوي, مؤكداً أن الطالب هو المحور الحقيقي للعملية التربوية والتعليمية.وأضاف مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أن هذا تكريم يأتي انطلاقاً من أهمية البرامج التربوية ودورها الفاعل في تلبية احتياجات الطلاب وتنمية مهاراتهم وإشباع رغباتهم.وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين والمشاركين البالغ عددهم 250 طالباً ومعلماً وقائداً.// انتهى //18:27ت م