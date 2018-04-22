الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي السلام لقب بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية، بعد أن انتصر على نادي المحمل في المباراة النهائية بنتيجة (35-31)، في اللقاء الذي جمعهم اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام.وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة، تمكن نادي الزلفي من تحقيق الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة (23-20)، ليحصل بذلك الزلفي على المركز الثالث، ويتأهل لمواجهة نادي حراء في مباراة ملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى، التي ستقام الأربعاء القادم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، فيما حل الجزيرة رابعاً، وخرجت أندية الحزم وعرعر والعيون ورضوى من منافسات البطولة مبكراً في دور المجموعات.وفي ختام منافسات البطولة، قام رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد محمد المنيع بتتويج نادي السلام بدرع بطولة المملكة وتقليدهم الميداليات الذهبية، فيما تُوج نادي المحمل بالميداليات الفضية، وتوج نادي الزلفي بالميداليات البرونزية.// انتهى //18:27ت م