الرياض 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة .وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ولله الحمد ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد .وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني .وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت في الساعة 2:28 من ظهر اليوم صاروخًا باليستيًا كان متجهًا للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أضرار ولله الحمد .// انتهى //18:34ت م