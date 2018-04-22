تبوك 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم، بختام أنشطة المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة، وذلك على مسرح مدارس منارة العصر النموذجية الأهلية بتبوك, بحضور مدير عام التعليم بتبوك إبراهيم بن حسين العُمري، والمساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني, ومدير مكتب التعليم الأهلي خالد العمري, وعدد من مديري الإدارات, ورؤساء الأقسام, والمشرفين التربويين, وقيادات المدارس, وملاك المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة.وتجول مدير تعليم تبوك في المعرض المصاحب للأنشطة الطلابية, مشيداً بما شاهد من أعمال إبداعية لطلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية.وشاهد الجميع عرضاً مرئياً جرى خلاله استعراض مسيرة وإنجازات التعليم الأهلي خلال العام المنصرم, كما قدم مجموعة من الطلاب لوحات فنية من أوبريت درع الوطن.وفِي ختام الحفل, ألقى مدير عام التعليم بمنطقة تبوك كلمة أشار فيها إلى ما يحظى به التعليم الأهلي من اهتمام ودعم من وزارة التعليم, مؤكداً أن التعليم الأهلي والأجنبي يعد رديفاً للتعليم الحكومي, وذلك من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية في الميدان التعليمي, مشيراً إلى أن منطقة تبوك تفخر أن لديها مدارس مميزة تعليميًا وفي مختلف المناشط والإمكانات، ولديها رؤية وخطة للتقدم والتحسين على المستوى التحصيلي والتربوي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات، وهذا يتوافق مع عمل دؤوب في الإدارة لتحقيق التميز الإداري والتعليمي, مقدما شكره وتقديره لملاك المدارس الأهلية على تعاونهم ولقادة المدارس ومعلميها على جهودهم فيما حققته المدارس من إنجازات تعليمية على مستوى المملكة.// انتهى //18:41ت م