المنامة 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا لتسجيل الناخبين في مدينة كابل بأفغانستان ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص .وأكدت الخارجية البحرينية وقوف المنامة إلى جانب كابل فيما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب ومن أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء أفغانستان .وجددت موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم في العالم .// انتهى //18:44ت م