الطائف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأهلت جامعة الطائف أكثر من ٨٣١٣ طالبة خريجة يمثلن الدفعة الرابعة عشرة، إلى سوق العمل ، بينهن ٧١٦١ خريجة من كليات الجامعة بمقرها الرئيس في الحوية، و٣٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة تربة، و٥٠٨ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة، و٢٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة رنية .ووصفت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني، في كلمة لها بهذه المناسبة، عهد خادم الحرمين الشريفين بعهد تمكين للمرأة في المجالات كافة ، وقدمت أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يلقاه التعليم من دعم واهتمام .بدورها أوضحت وكيلة عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتورة جيهان جنبي، أن أعداد الخريجات لهذا العام، بلغ ٨٣١٣ خريجة ، بينهن ٧١٦١ خريجة من كليات الجامعة بمقرها الرئيس في الحوية، و٣٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة تربة، و٥٠٨ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة، و٢٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة رنية.وشهد الحفل كلمة للخريجات ألقتها الطالبة أزهار الغامدي قدمت خلالها الشكر إلى أولياء أمور الطالبات ومنسوبي الجامعة ، كما شهد الحفل مسيرة للخريجات وتكريم عدداً من الطالبات الأوائل من جميع الكليات .// انتهى //18:49ت م