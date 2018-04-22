الطائف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمحافظة الطائف بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة، برنامجاً بعنوان "تألق واستعداد"، يستهدف الأسر المنتجة العاملة والمشغلة للمقاصف المدرسية .ويأتي البرنامج في إطار مبادرة "أسر" التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارات التعليم في محافظات مكة المكرمة.ويهدف إلى تمكين الأسر المنتجة في مجال تشغيل المقاصف المدرسية، إضافة إلى دمجها في سوق العمل وتحويلها من الرعوية إلى التنموية ومن الضمان إلى الأمان .وشهد الحفل المعد بهذه المناسبة تكريم الدفعة الأولى من الأسر المنتجة في تشغيل المقاصف المدرسية، إضافة إلى عرض مجموعة من الاشتراطات الصحية ومناقشتها مع الأسر المنتجة.// انتهى //19:03ت م